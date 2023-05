Samsung Galaxy Z Flip5 supporterà Samsung Dex (RUMOR)

Il futuro clamshell di Samsung, il Galaxy Z Flip 5 includerà Samsung DeX; lo riporta il giornale di SamMobile sottolineando come l’azienda sudcoreana voglia sopperire a molte delle carenze che abbiamo visto in passato sul modello precedente, che tuttavia è ancora ottimo. Di fatto il Galaxy Z Flip4 è un best buy che costa solo 749,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse nel prezzo. Non di meno, fra le altre cose il telefono next-gen offrirà una scheda tecnica all’avanguardia con un attenzione rinnovata al comparto fotografico e all’usabilità con una mano.

Samsung Galaxy Z Flip5 con Samsung DeX: il sogno degli utenti

Per chi non lo sapesse, Samsung DeX è una funzionalità che serve per trasformare gli smartphone in workstation desktop portatili, con un’interfaccia simile a quella che si avrebbe con un PC. Lo Z Flip5 sarà il più piccolo e compatto device della compagnia a supportare tale feature.

L’interfaccia verrà proiettata su schermi esterni come smart TV, monitor, e sfrutta la tecnologia wireless o l’adattatore HDMI; occorre poi collegare mouse e tastiera al fine di rendere tutto più produttivo.

C’è anche un’app DeX per Windows e Mac, così da poter usare l’opzione semplicemente collegando il proprio telefono Samsung ad un computer mediante cavo USB Type-C. Al momento non si può usare solo sui tablet.

Il Galaxy Z Flip5 dovrebbe presentare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 coadiuvato da memorie RAM rapide e da Storage capienti. Sotto la scocca troveremo Android 13 e One UI 5.1.1 e ci sarà un grande schermo esterno per la visualizzazione dei contenuti anche a telefono chiuso. Nel corso dell’evento di lancio conosceremo anche il Galaxy Z Fold5, gli orologi Galaxy Watch 6, i tablet di punta Galaxy Tab S9 e chissà cos’altro ancora. Restate connessi con noi per scoprire tutte le ultime novità in merito.

