Samsung Galaxy Z Flip5 si mostra in uno spot ufficiale (VIDEO)

Il prossimo Samsung Galaxy Z Flip 5 è appena stato avvistato all’interno di uno spot ufficiale del marchio sudcoreano. Il video è visibile di seguito, lo abbiamo allegato all’interno dell’articolo.

Giusto come “remind me”, vi ricordiamo che Samsung terrà il suo nuovo evento di metà anno (il Galaxy Unpacked) il 26 luglio in Sud Corea ma sarà visibile globalmente sul sito dell’azienda o sul canale YouTube della compagnia. All’interno dello show vedremo i pieghevoli di quinta generazione, la serie Galaxy Watch 6 e i tablet Galaxy Tab S9.

Samsung Galaxy Z Flip5: cosa sappiamo ad oggi?

Andiamo con ordine: Samsung ha condiviso un nuovo spot relativo al suo prossimo flip phone pieghevole. Il video si chiama “Join the flip Side” e significa, letteralmente, “unisciti al rovescio della medaglia”. È indicato come “Season 2”, andando a richiamare quindi il teaser uscito un anno fa con il Galaxy Z Fold4.

Attenzione: il video condiviso da Samsung non rivela alcun dettaglio; non si vede il dispositivo e non si osserva l’estetica. D’altrone, nelle clip viene utilizzato un “vecchio” Galaxy Z Flip4 al posto del nuovo, al fine di pubblicizzare alcune delle funzionalità dei clamshell flip, come la modalità Flex, ad esempio.

Ci aspettiamo che il gadget disponga di una serie di tasti sul frame laterale con fingerprint annesso, ma non solo. Il device di Samsung dovrebbe godere del processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm realizzato ad hoc per i Galaxy (lo abbiamo già visto sulla serie S23). Sarà realizzato in metallo e avrà uno schermo interno AMOLED da 6,7 pollici, pieghevole, con refresh rate da 120 Hz. Esternamente invece, ci sarà un display secondario da 3,4 pollici a 720p. La batteria del device sarà di 3700 mAh con fast charge rapida via cavo da 25W.

