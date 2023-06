Samsung Galaxy Z Flip5 senza veli: schermo esterno GIGANTE per sfidare Motorola Razr 40 Ultra

In queste ore è appena stato svelato il design completo del nuovo Samsung Galaxy Z Flip5. Questo dispositivo unico nel suo genere è prossimo a fare il suo debutto nel mercato internazionale. Si parla di un lancio previsto per fine luglio 2023, in concomitanza della presentazione del Galaxy Z Fold5 e dei nuovi smartwatch di punta del brand sudcoreano.

Come molti di voi sapranno, Samsung si sta preparando per svelare nuovi dispositivi premium nel corso del prossimo Galaxy Unpacked previsto per fine luglio 2023. Dal rapporto appena pubblicato dal sito di MySmartPrice possiamo vedere il Flip phone nella sua interezza, bello come non mai. Notiamo subito lo schermo di grandi dimensioni, proprio come ci si aspettava.

Samsung Galaxy Z Flip5: ecco come sarà

Come detto, l’indiscrezione ci arriva grazie ad un report di MySmartPrice che ha condiviso con i suoi lettori il rendering del device in tutta la sua bellezza. Possiamo vedere il telefono con lo schermo esterno generoso di grandi dimensioni. Si dice che sarà addirittura di 3,4 pollici, drasticamente un passo notevole in avanti rispetto i 1,9 pollici di display del modello precedente. Supererà anche il pannello da 3,26 pollici dell’OPPO Find N2 Flip.

Non mancherà la classica configurazione a doppia lente con flash LED allocata sotto lo schermo. Si potranno sicuramente effettuare più operazioni con il suddetto dispositivo. Internamente invece, ci aspettiamo uno schermo AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate di 120 Hz e risoluzione FullHD+. Ci sarà il processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy che dovrebbe garantire performance strepitose (come i modelli della linea S23), coadiuvato da 8 GB di RAM e da storage di almeno 256 GB UFS 4.0. La batteria sarà di 3700 mAh con ricarica rapida da 25W. La skin invece, sarà la One UI 5.1 basata su Android 13. Intanto, se volete fare un buon affare, vi segnaliamo che il Galaxy Z Flip4 costa solo 649,99€ su Amazon. Viene venduto e spedito da un venditore terzo ma gode della garanzia di Amazon.

