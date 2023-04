Samsung Galaxy Z Flip5: rivelate le dimensioni dello schermo esterno

Il Samsung Galaxy Z Flip5 disporrà di uno schermo esterno di dimensioni veramente generose; a dirlo è un noto analista di settore, il famigerato Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants. Unitamente a ciò, scopriamo che la produzione di questo gadget è prevista per il mese di giugno.

Come molti di voi sapranno, l’OEM sudcoreano dovrebbe rilasciare le nuove iterazioni dei suoi pieghevoli nel corso della prossima estate. Il Galaxy Z Flip5, così come il Fold5, è in cantiere e si dice che avrà un pannello esterno veramente generoso, grande quanto quasi tutta la porzione di spazio della cover esterna. Le dimensioni del display le ha rivelate in queste ore Ross Young su Twitter, in un post condiviso solo con i suoi SuperFollowers.

Samsung Galaxy Z Flip5: cosa sappiamo del device?

Stando a quanto afferma Young infatti, lo schermo esterno del Galaxy Z Flip5 sarà molto più grande del previsto. Dice infatti che misurerà 3,8 pollici, in linea con quanto trapelato in passato da un rapporto precedente di SamMobile. È stata condivisa anche un’immagine (thanks SamMobile!) che rivela come dovrebbe essere l’aspetto esterno del clamshell di Samsung.

In altre parole, sarà anche più grande dello schermo del Find N2 Flip di OPPO che attualmente ha una dimensione di 3,26 pollici. Tra le altre cose, sarà più grande di quello del Vivo X Flip e del Motorola Razr 40 Ultra prossimi al lancio.

Non di meno, Young ha aggiunto che la produzione del device inizierà a giugno e questo combacia con la tempistica di lancio del prodotto prevista per agosto. Dulcis in fundo, il tipster ha suggerito che il dispositivo arriverà in quattro colorazioni, presenterà lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, memorie UFS 4.o fino a 512 GB e molto altro ancora. Forse ci potrebbe essere anche una cerniera tutta nuova.

