Samsung Galaxy Z Flip5: ecco come sarà il suo design (FOTO)

In queste ore sono emersi i primi rendering CAD relativi al nuovo clamshell di Samsung, il Galaxy Z Flip5 5G. Il dispositivo dovrebbe presentare, per la prima volta, uno schermo esterno moto più generoso, al pari di quello visto sulle iterazioni dei brand rivali (OPPO, Motorola).

Samsung Galaxy Z Flip5: svelato il suo design

Oramai ci siamo: l’avvento dei clamshell è ufficialmente partito. Sono tanti i modelli di smartphone pieghevoli a conchiglia che stanno per arrivare sul mercato. Oggi abbiamo diverse soluzioni in commercio; troviamo infatti OPPO Find N2 Flip (che ha uno schermo esterno da 1,9″), Vivo X Flip con un pannello da 1,5″ e il Razr (2022) con un pannello da circa 3″. Il Galaxy Z Flip4 del 2022 invece, ha un display molto più piccolo, utile solo per la visualizzazione delle notifiche; a proposito, oggi si porta a casa con soli 749,00€ grazie agli sconti di Amazon. Secondo un report di MediaPeanut adesso, il quale cita il popolare insider OnLeaks, scopriamo che il Device a conchiglia di Samsung del 2023 avrà un’unità esterna decisamente generosa, oltre ad un design unico.

Dai render CAD del terminale vediamo che lo schermo esterno sarà simile a quello del modello precedente; si dice che sarà da 6,7 pollici, mentre quello posteriore sarà enorme e coprirà quasi tutta l’area esterna. Probabilmente, potrebbe avere una dimensione di 3,4 pollici.

Speriamo che Samsung offra agli utenti una UI unica che sia in grado di sfruttare tutto lo spazio a disposizione. Magari potrebbe essere utile per i selfie, per le fotografie, per i messaggi rapidi, per rispondere alle telefonate e così via. Infine, il gadget potrebbe misurare 165 x 71,8 x 6,7 mm a piena apertura.

Quando vedremo questo smartphone? Al momento non si ha una data precisa; verosimilmente, si dice che la compagnia voglia annunciare il gadget per l’ultima settimana di luglio, un mese prima del debutto del Flip4 avvenuto ad agosto 2022. Si dice che entrerà nella fase di produzione per giugno; staremo a vedere.

Se invece volete acquistare il modello dello scorso anno, il Galaxy Z Flip4 5G, sappiate che si trova in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 749,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.