Samsung Galaxy Z Flip5: ecco come sarà (FOTO)

Il prossimo Samsung Galaxy Z Flip 5 presenterà uno schermo esterno da ben 3,4 pollici con risoluzione 720p, secondo quanto si apprende da una recente fuga di notizie.

Di fatto, stando a quanto rivelato da un insider in queste ore sul web, scopriamo che la nuova iterazione del clamshell del costruttore sudcoreano avrà un display molto più generoso e che potrebbe essere, addirittura, il più grande della sua categoria. Avrà una dimensione di 3,4 pollici e vanterà una risoluzione di 720 x 748 pixel con una densità di pixel per pollice pari a 305. A dirlo è il noto insider del web Ice Universe.

Samsung Galaxy Z Flip5: lo schermo esterno sarà gigantesco

Rispetto al display esterno che abbiamo avuto con il Galaxy Z Flip3 e Z Flip4, quello del nuovo modello avrà proporzioni differenti, oltre ad una dimensione completamente opposta. Sarà quadrato e sarà comodissimo per il controllo delle notifiche, per le risposte rapide ma vanterà anche la presenza di widget sulla schermata. Nuove funzionalità per lo smartphone senza nemmeno doverlo aprire; questo è quanto si apprende.

Ci aspettiamo uno schermo esterno più grande ma anche modifiche sostanziali all’interfaccia utente e al software del telefono, un po’ come si può vedere dalla foto allegata di seguito (è un concept). Non sappiamo se sarà effettivamente così, pertanto vi invitiamo a prendere tutto con “un pizzico di sale”. All’interno del Device invece troveremo un display principale da 6,7 pollici con la nuova cerniera a goccia d’acqua. Questa dovrebbe ridurre la visibilità della piega e non lascerà spazio fra le due parti del prodotto.

Parlando di specifiche, ci aspettiamo due sensori da 12 Megapixel ciascuno, una selfiecam da 10 Mega, il processore Snapdragon 8 Gen2. for Galaxy di Qualcomm, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Sarà certificato IPX8.

Se volete fare oggi un buon affare e non volete aspettare il nuovo modello, vi consigliamo il Galaxy Z Flip4 5G a soli 749,00€ su Amazon con in omaggio il caricabatterie da 25W.

