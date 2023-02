Samsung Galaxy Z Flip5 avrà un display esterno più generoso

Dopo aver visto i top di gamma Galaxy S23, finalmente l’attenzione inizia a spostarsi sui prossimi prodotti di punta del marchio sudcoreano. Parliamo dei nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold5 e Z Flip5, ovvero gli eredi della gamma Samsung Galaxy Z Flip4. Nello specifico, vogliamo concentrarci su quest’ultimo perché è appena emerso un rumor in merito molto, molto interessante.

Il futuro Galaxy Z Flip 5 presenterà infatti uno schermo esterno più generoso, proprio come abbiamo visto nel nuovo OPPO Find N2 Flip o nel Motorola Razr di ultima concezione. Il debutto del clamshell (ma anche del fold a libro) della compagnia è previsto per il terzo trimestre dell’anno. Grazie ad Ice Universe tuttavia, scopriamo nuove frizzanti informazioni in merito.

Facciamo il punto: il Galaxy Z Flip4 ha uno schermo esterno da 1,9 pollici e in passato, l’analista di DSCC Ross Young, aveva affermato che il display esterno del nuovo prodotto avrebbe misurato circa tre pollici. Grazie ad Ice Universe ora sappiamo che il pannello posteriore del futuro Flip phone clamshell di Samsung misurerà precisamente 3,26 pollici. Le dimensioni complete sono ancora un mistero.

The clues have surfaced.

The first leak

I can say for sure The external screen of Galaxy Z Flip5 It is bigger than the external screen of OPPO Find N2 Flip. pic.twitter.com/E9HjUeW2ZR

— Ice universe (@UniverseIce) February 20, 2023