Samsung Galaxy Z Flip5 5G si aggiorna: è il momento PERFETTO per acquistarne uno

Nei giorni precedenti Samsung ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento software (mediante OTA) per il suo clamshell di ultima generazione, il Galaxy Z Flip5 5G. Il firmware in questione vanta le patch di sicurezza aggiornate a dicembre 2024, mentre la One UI 6.0 è già disponibile al download (se non vedete il tutto, dovrete andare nel menù delle impostazioni e forzare l’update manualmente).

Samsung Galaxy Z Fliop5: ecco le novità del firmware

Ricordiamo infatti che la One UI 6.0 è basata su Android 14 ed è arrivata già su molti device della compagnia; si tratta per lo più di midrange e flagship ma presto anche le soluzioni più economiche beneficeranno delle funzionalità avanzate della skin del colosso sudcoreano. Andando ad analizzare le ultime novità poi, vediamo che Samsung ha rilasciato un nuovo firmware (minore, ovviamente) per il pieghevole a conchiglia Z Flip5. Inizialmente è arrivato in Ucraina e in Nuova Zelanda ma presto sta raggiungendo gli altri territori.

A cosa serve questa iterazione del software? Semplice: risolve diverse vulnerabilità e tanti difetti legati alla sicurezza presenti in Android. Ovviamente, essendo dotato di SoC Qualcomm, non è interessato dalle features che coinvolgono i terminali con chip Exynos.

Noi vi consigliamo di acquistare il clamshell di Samsung perché è un gadget spettacolare, dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria, il caricatore è incluso nella confezione, presenta uno schermo interno da 6,7″ Dynamic AMOLED 2X e vanta un comparto fotografico all’avanguardia composto da due ottiche risolute che girano video in 4K.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo di 899,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire; c’è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita. Correte a prenderlo adesso prima che sia troppo tardi; è un best buy.

