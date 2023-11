Samsung Galaxy Z Flip5 5G: bastano 999€ per portarselo a casa

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando adesso: il meraviglioso smartphone pieghevole a conchiglia di casa Samsung, il Galaxy Z Flip5 5G, costa solo 999,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse, con in omaggio il pratico caricabatterie da muro da 25W. Questa offerta è veramente degna di nota, soprattutto perché con il noto portale di e-commerce americano avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi.

Uno fra tutti? La consegna celere e gratuita: in poche parole potrete ricevere il prodotto a casa vostra entro 24 o 48 ore senza il minimo problema, senza spendere un singolo centesimo in più. Avrete poi diritto al reso gratuito entro il 31 gennaio 2024 in caso di ripensamento o di gravi problematiche. C’è la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del portale. Infine, sappiate che potrete anche dilazionare l’importo del device in comode rate con CreditLine di Cofidis in micropagamenti su base mensile con un tasso agevolato.

Samsung Galaxy Z Flip5 5G: il clamshell da acquistare oggi

Come detto, il caricabatterie da 25W è incluso in confezione ma sappiate che potrete ricaricare il device anche sfruttando la wireless charging posta nella parte inferiore della back cover. Vi è un display generoso da 6,7″ interno Dynamic AMOLED con refresh rate adattivo fino a 120 Hz e troviamo anche un mini pannello da 3,4″, anch’esso AMOLED, che serve per utilizzare il dispositivo anche “da chiuso”. Con questa unità si può fare di tutto: c’è la navigazione con Maps, il supporto alle app di messaggistica, perfino a YouTube e Netflix.

Insomma, il Samsung Galaxy Z Flip 5 è un device versatile ed elegante, con una scocca in vetro e metallo super esclusiva. Vanta un comparto fotografico composto da due sensori evoluti (quello principale è da 50 Megapixel con OIS) e c’è il chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. A 999,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

