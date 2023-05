Samsung Galaxy Z Flip4: sconto imperdibile del 37% su Amazon

Samsung Galaxy Z Flip4 è un telefono pieghevole incredibilmente resistente, potente e con un design unico, disponibile oggi su Amazon con uno assurdo sconto del 37%. Approfitta subito di questa incredibile promozione per acquistarlo al prezzo ridicolo di soli 749,99 euro. Inoltre, se decidi di usufruire del servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon, lo puoi pagare in comode rate a tasso zero.

Samsung Galaxy Z Flip4: un’occasione da prendere al volo

Il Samsung Galaxy Z Flip4 dual sim è dotato di molte funzionalità avanzate, tra cui la fotocamera FlexCam, che sfrutta gli angoli del tuo smartphone 5G per catturare foto, selfie e video. Con la funzione Scatto Rapido, puoi scattare un selfie con la fotocamera posteriore e visualizzare l’anteprima in tempo reale direttamente dal Cover Screen senza aprire lo schermo.

Il potente processore da 4 nm e la batteria da 3.700 mAh del Samsung Galaxy Z Flip4 ti accompagnano per ore. Quando hai poca batteria, risparmia tempo e riparti subito con la Ricarica Ultra Rapida da 25W, grazie al caricabatterie Wall Charger Super Fast Charging 25W incluso nella confezione.

Il Cover Screen da 1,9″ di Galaxy Z Flip4 ti permette di controllare le notifiche in modo semplice e veloce senza neanche aprire lo smartphone. Inoltre, puoi personalizzare lo schermo esterno e il quadrante dell’orologio come preferisci con video, foto o emoji in realtà aumentata.

Il Samsung Galaxy Z Flip4 è costruito per resistere grazie all’esclusivo Corning Gorilla Glass Victus +, la cerniera protetta in Armor Aluminium e un livello di resistenza IPX8, il che lo rende uno dei telefoni pighevoli più resistenti di sempre. La finitura sfumata sul vetro crea un morbido contrasto con la struttura in metallo lucido e brillante, abbastanza compatta da stare nel palmo della mano. Puoi scegliere tra quattro tonalità: Bora Purple, Graphite, Pink Gold e Blue.

In sintesi, il Samsung Galaxy Z Flip4 è uno smartphone pieghevole potente, resistente e con un design unico, perfetto per chi cerca un dispositivo innovativo e dalle prestazioni elevate. Grazie al super sconto del 37% su Amazon, questo è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo stracciato di soli 749,99 euro. Non perdere questa occasione, le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.