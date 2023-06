Samsung Galaxy Z Flip4: con il cashback lo paghi solo 499€

Incredibile offerta quella che vi segnaliamo oggi su Amazon; il meraviglioso clamshell di Samsung, il Galaxy Z Flip4 5G, oggi costa solo 799,00€, spese di spedizione incluse. Tuttavia, grazie al cashback offerto dal sito ufficiale dell’azienda sudcoreana, avrete diritto ad un ulteriore risparmio pari a 300€ sul valore indicato. In poche parole, sarà vostro con soli 499,00€. Fantastico, vero?

Samsung Galaxy Z Flip4 5G: lo sconto è pazzesco

Attenzione: ovviamente lo sconto di 300€ dovrete attivarlo dal sito di Samsung entro il 25 giugno 2023, dopo che avete sborsato l’importo totale di 799,00€. Infatti, registrando il device sul sito della compagnia avrete diritto al risparmio indicato e vi arriverà nelle prossime settimane con un bonifico. È una procedura leggermente più lenta ma assolutamente efficace a fronte delle diverse centinaia di euro in meno che andrete a pagare. Fra le altre cose, segnaliamo che c’è il reso gratuito con Amazon e volendo, potrete anche dilazionare l’importo del telefono in cinque soluzioni a tasso zero con il sistema interno al portale (per gli account abilitati) oppure con Cofidis in micropagamenti mensili. La consegna sarà altresì celere e veloce e avrete diritto a tanti vantaggi esclusivi in più. Dulcis in fundo, ci saranno due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Samsung Galaxy Z Flip4 5G è disponibile nel taglio da 8+128 GB (non espandibili) e in colorazione violetto. Il processore sotto la scocca è l’ottimo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm che fa girare fluidi tutti i software esistenti. Fra le altre cose, lo schermo interno è un bellissimo pannello FullHD+ da 6,7 pollici con refresh rate da 120 hz. Eccezionale poi la batteria che si ricarica in un lampo con la tecnologia da 25W e, a proposito, il caricatore è incluso nella confezione. A soli 499,0o€ (cashback compreso) è imperdibile; fate presto prima che terminino le scorte o prima che finisca l’offerta dedicata.

