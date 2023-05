Samsung Galaxy Z Flip4 con caricatore in omaggio a meno di 700€: IMPERDIBILE

Se state cercando un nuovo smartphone di punta e non sapete cosa comprare, e magari desiderate anche provare l’esperienza di un pieghevole, sappiate che oggi è il vostro giorno fortunato. Il meraviglioso Samsung Galaxy Z Flip4 si trova in super sconto su Amazon all’incredibile prezzo di soli 699,00€ al posto di 1149,00€. Capite bene che il risparmio, in questo caso, è semplicemente favoloso e in più avrete diritto al caricabatterie da muro da 25W in omaggio. Risparmierete il 39% sul valore di acquisto ma avrete altri vantaggi esclusivi.

Come non citare la consegna celere grazie al servizio di Amazon Prime; questo implica che il prodotto sarà a casa vostra entro pochissimi giorni dal momento dell’ordine. Si potrà accedere anche alla possibilità di ritirare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e, non di meno, avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche. L’importo del prodotto è relativamente molto basso, ma se volete, potrete anche dilazionarlo in comode rate con il sistema interno al sito o mediante Cofidis.

Samsung Galaxy Z Flip4: il best buy del giorno

Questo Galaxy Z Flip4 di Samsung è un telefono eccezionale, potentissimo, veloce, reattivo e tascabile. La batteria dura un giorno e si ricarica rapidamente mediante la tecnologia da 25W; il processore è l’ottimo Snapdragon 8+ Gen 1 che fa girare fluide tutte le applicazioni e, non di meno, ci sono delle ottiche di punta che realizzano foto e video di qualità superlativa. Lo schermo è un bellissimo pannello pieghevole da 6,7″ dotato delle ultime tecnologie esistenti in commercio e non dimenticate che è costruito con materiali nobili. Comodissimo lo schermo esterno per la visualizzazione delle notifiche, dell’orario e delle informazioni chiave.

A soli 699,00€ non ci sono paragoni: questo è lo smartphone da comprare oggi su Amazon, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.