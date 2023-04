Samsung Galaxy Z Flip4 al prezzo più BASSO del web: SOLO 699€

Uno degli smartphone più venduti dell’ultimo periodo è sicuramente il clamshell foldable di Samsung. Stiamo parlando del compattissimo e piccolissimo Galaxy Z Flip4, un device che è performante, unico nel suo genere, con uno schermo generoso da 6,7 pollici e con una pannello esterno molto comodo per la visualizzazione delle notifiche o delle informazioni essenziali. È anche dotato di un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm che assicura prestazioni da gaming anche se non è appunto, un gaming phone.

Con questo gioiello si possono utilizzare tutte le app presenti sullo store di Google, dai giochi più impegnativi ai social network di successo. Insomma, ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia completa, ricca di caratteristiche premium e che si porta a casa con uno sconto semplicemente esagerato. Non dimenticate che è compatibile con le reti di nuova generazione grazie al modem 5G integrato nella scocca. La batteria poi assicura un giorno di utilizzo intenso con una singola carica e c’è la fast charge via cavo da 25W al seguito. La versione da 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, in colorazione Pink Gold, costa solo 699,00€, spese di spedizione incluse, grazie agli sconti di Amazon.

Samsung Galaxy Z Flip4 su Amazon: il best buy del giorno

Il Samsung Galaxy Z Flip4 viene venduto e spedito da Amazon e questo implica che godrà di numerosi vantaggi: c’è la consegna rapida, e ciò vuol dire che in pochissimi giorni sarà presso il vostro domicilio o il luogo da voi scelto. Si potrà anche scegliere di farsi recapitare il device presso uno dei tanti punti Amazon dislocati sul territorio.

Anche se costa poco (solo 699,00€), potrete comunque dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito e avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Fate presto se siete interessati perché questa offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

