Samsung Galaxy Z Flip4 a soli 880€ su Amazon: FOLLIA di febbraio

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta davvero frizzante; abbiamo scoperto infatti, che il pieghevole Galaxy Z Flip4 di Samsung, uscito nell’estate del 2022 e ancora oggi un prodotto di punta su tutta la linea, è in super sconto a soli 879,99€ e le spese di spedizione sono incluse nel prezzo. Vi ricordiamo che i prezzi includono l’IVA e che la consegna sarà celere. In pochissimi giorni il device sarà disponibile presso la vostra abitazione o domicilio.

Il sito di e-commerce americano vi darà poi la possibilità di dilazionare l’importo del prodotto in comode rate con Cofidis o con il servizio interno (in cinque rate a tasso zero). Fra le altre cose, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e sappiate che si può usufruire della garanzia gratuita di due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte.

Samsung Galaxy Z Flip4 su Amazon al prezzo più basso di sempre

Il flip phone clamshell dell’OEM sudcoreano è un dispositivo semplicemente eccezionale. Questo prodotto infatti, gode del processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm che lo rende una scheggia in qualsiasi operazione. Non di meno, è veloce e puntuale e fluido come non mai, grazie anche agli 8 GB di memoria RAM di cui dispone. Come non citare poi lo storage di 128 GB non espandibile.

Il pannello interno è un meraviglioso display Dynamic AMOLED da 6,7″ con refresh rate da 120 Hz che si vede bene in ogni contesto e con la modalità Flex avrete nuovi fantastici modi per utilizzare al meglio il dispositivo.

Dulcis in fundo, questo smartphone sarà un Best Buy per via del prezzo super contenuto. Lo sconto su Amazon è davvero elevato (parliamo del 20% in meno sul valore di listino). Approfittatene adesso per portarvelo a casa a soli 879,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.