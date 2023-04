Samsung Galaxy Z Flip4: a 699€ DEVE essere vostro

Uno degli smartphone più belli e venduti dell’ultimo periodo è indubbiamente il foldable di Samsung, ovvero il meraviglioso Galaxy Z Flip 4. Dalla sua ha un design unico e un hardware di altissimo livello, ma oggi anche un prezzo a dir poco fuori dal comune: invece di 1.149 euro ve lo portate a casa a soli 699 euro. Lo sconto del 39% è pazzesco e il risparmio evidentissimo. Il taglio di memoria in questione è quello da 128GB, ma con 749 euro vi potete portare a casa quello con 256GB.

Samsung Galaxy Z Flip4: il best buy del giorno su Amazon

Ciò che spicca maggiormente è uno schermo da 6,7 pollici Display Dynamic AMOLED 2X con un comodo pannello esterno Super AMOLED da 1.9” comodo per la visualizzazione delle notifiche o delle informazioni essenziali. È anche dotato di un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm che assicura prestazioni altissime anche per il gaming. È assolutamente compatibile anche con le reti di nuova generazione grazie al chip 5G integrato e non mancano ben 8 GB di RAM.

La confezione contiene anche il caricabatterie Wall Charger Super Fast Charging 25W per la Ricarica Ultra-Rapida, per ricaricare il vostro smartphone in poco tempo. Il potente processore da 4 nm e la batteria da 3700 mAh vi garantiscono un’autonomia incredibile. Ottima anche la fotocamera FlexCam che sfrutta gli angoli dello smartphone per catturare foto, selfie e video. Infine, nonostante sia pieghevole, è super resistente con tanto di certificazione di impermeabilità IPX8.

Oggi il suo prezzo è veramente assurdo, solo 699 euro con tanto di possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito e avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Inoltre con Amazon Prime potrete riceverlo in pochissimi giorni senza spese di spedizione.

