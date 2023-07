Samsung Galaxy Z Flip4 5G: sconto FOLLE per il Prime Day, corri a prenderlo

Se state cercando un nuovo smartphone di fascia alta e magari volete comprare qualcosa di sfizioso, unico, diverso e originale, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre richieste. Il potentissimo ed iconico Samsung Galaxy Z Flip4 5G è un prodotto che si differenzia dal resto dei terminali mobili, sia perché è un flip phone clamshell (ovvero un pieghevole a conchiglia), sia perché dispone di caratteristiche di punta con un design e un form factor eccellente.

La vera novità di oggi però, riguarda il suo prezzo: è sempre stato un best buy dall’ottimo rapporto qualità-costo, ma oggi, grazie agli sconti esagerati del Prime Day, ve lo porterete a casa con soli 635,44€, spese di spedizione incluse. Amazon vi donerà infatti la consegna: non dovrete spendere nulla e il telefono sarà a casa vostra in un baleno. Altresì dovete sapere che avrete accesso ad altri vantaggi esclusivi che vediamo di seguito.

Samsung Galaxy Z Flip4 5G: il miglior pieghevole che voi possiate comprare

Il Galaxy Z Flip4 G è un prodotto che dovete portarvi a casa oggi perché costa pochissimo: solo 635,44€, spese di spedizione incluse. Amazon vi darà anche la possibilità di dilazionare l’importo totale del gadget in comode rate con Cofidis (con il servizio di CreditLine senza busta paga) o con il sistema interno al sito. Cosa aspettate quindi? Ci sono poi due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte.

Questo è un clamshell flagship con un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm sotto la scocca, coadiuvato da un modem 5G e da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. Non lasciatevelo sfuggire; in omaggio riceverete anche il pratico caricatore da muro da 25W. Fate presto perché a 635,44€ è davvero un device imperdibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.