Samsung Galaxy Z Flip4 5G: il pieghevole più venduto del momento (-38%)

Se state cercando uno smartphone pieghevole di ultima generazione, piccolo ma performante, compatto, che sia in grado di diventare super tascabile ma, al tempo stesso, che possa diventare grande quanto un classico Device, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del potentissimo Samsung Galaxy Z Flip4, un prodotto eccellente, dotato delle migliori tecnologie attualmente esistenti e in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli utenti.

Ci troviamo di fronte ad un vero best buy che costa solo 749,00€ grazie agli sconti folli di Amazon. Rispetto al prezzo di listino infatti (1199,00€) risparmierete il 38%, mica male se pensate che avrete in omaggio la consegna che, a proposito, sarà sempre celere e assicurata. Non dovrete temere nulla: in pochissimi giorni il pacco con il telefono sarà a casa vostra (o presso il domicilio da voi designato) e sarà altresì possibile farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Samsung Galaxy Z Flip4 5G: piccolo, compatto ma potentissimo

Questo smartphone pieghevole a conchiglia dispone di un ottimo processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, di 8 GB di RAM e di 128 GB di Storage interno, ma non solo. C’è un pannello AMOLED da 6,7 pollici ma il telefono si richiude diventa super tascabile. Fuori troviamo un mini display utile per la visualizzazione di notifiche, orario e informazioni essenziali. Inoltre, è un Device orientato alle reti di nuova generazione, con un modem compatibile con la tecnologia 5G.

Acquistandolo da Amazon riceverete una serie di vantaggi non da poco; la consegna è celere e gratuita, avrete due anni di garanzia con supporto tecnico logistico pari a due anni, ma non solo. L’assistenza post vendita è top e potrete anche dilazionare l’importo del gadget in comode rate con Cofidis. A soli 749,00€ è da comprare al volo, ma siate veloci. Le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.