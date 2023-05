Samsung Galaxy Z Flip4 5G: il pieghevole che non ti aspetti a soli 749€

Samsung Galaxy Z Flip4 5G è il miglior smartphone pieghevole che si possa comprare su Amazon; è un prodotto sensazionale, compatto, portatile, potente, dotato di tecnologie all’avanguardia e con un design incredibilmente innovativo. È un foldable clamshell, ovvero pieghevole a conchiglia. Questo implica che si può aprire o chiudere con una singola mano, a tutto vantaggio della portabilità. Prima di addentrarci nella sua disamina, vi ricordiamo che costa solo 749,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Si tratta di un costo veramente alto per un terminale di ultima generazione. È uscito pochi mesi fa, precisamente ad agosto 2022, ed è uno dei migliori best buy che vi sia in circolazione oggi. Vi consigliamo di approfittarne prima che finisca la promozione perché le scorte potrebbero essere limitate.

Samsung Galaxy Z Flip4 5G: il pieghevole al prezzo più basso del web

Questo smartphone pieghevole è eccezionale: viene venduto e spedito da Amazon e questo implica che godrà di una serie di vantaggi non da poco; come non citare la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, ma non solo. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, ci sono due anni di garanzia e l’assistenza tecnica è fantastica. Verrete supportati dal servizio logistico di Amazon tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Cosa aspettate dunque?

Il Galaxy Z Flip4 5G è un clamshell dotato di un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Lo schermo interno è un bellissimo pannello LTPO FHD+ da 6,7″; la batteria dura tantissimo e la ricarica è veloce, grazie alla tecnologia da 25W. Il caricatore è incluso nella confezione. Approfittatene oggi; a 749,00€ è imperdibile; fate presto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.