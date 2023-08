Samsung Galaxy Z Flip4 5G: con un prezzo così non puoi ignorarlo

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone pieghevole veramente eccezionale; è il Galaxy Z Flip4 5G di Samsung, un device semplicemente unico nel suo genere che, grazie al prezzo super scontato di soli 678,90€ su Amazon, rappresenta uno dei best buy del giorno. Se siete alla ricerca di un prodotto tascabile, che si possa ripiegare come un classico clamshell degli anni ’90 diventando così, piccolo e contenuto, con una potenza esagerata e una batteria dalle alte prestazioni, vi consigliamo questo gadget. Fidati, è un mostro di potenza e ha perfino un ottimo comparto fotografico.

Samsung Galaxy Z Flip4 5G su Amazon: piccolo ma potente

Con un prezzo di soli 678,90€ questo gadget è davvero interessante; ha uno schermo risoluto da 6,7 pollici FHD+ con refresh rate da 120 Hz e posteriormente c’è un piccolo pannello utile per la visualizzazione dell’orario, del meteo e di altre informazioni chiave. Sotto la scocca batte un potente processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. È piccolo, leggero e maneggevole ma la batteria è assurda: assicura un giorno di autonomia con una singola carica. Tante sono poi le modalità innovative pensate per sfruttare al meglio la tecnologia pieghevole di Samsung.

Acquistando questo smartphone da Amazon riceverete moltissimi vantaggi; la consegna sarà celere e gratuita e non dovrete pagare un singolo centesimo per portarvelo a casa. Non di meno, potrete usufruire del reso gratuito in caso di gravi problematiche o della garanzia di Amazon per ben due anni, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Infine, sappiate che potrete dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. A soli 678,90€ questo Samsung Galaxy Z Flip4 5G è un prodotto da tenere in considerazione se cercate un’ammiraglia pieghevole dalle alte prestazioni.

