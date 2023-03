Samsung Galaxy Z Flip4: 300 euro di sconto con le Offerte di Primavera

Vuoi acquistare uno smartphone innovativo e di qualità a un prezzo vantaggioso? Allora approfitta delle offerte di Primavera di Amazon e portati a casa il Samsung Galaxy Z Flip4 da 512GB con 300 euro di sconto.

Hai un’occasione imperdibile per acquistare uno dei migliori smartphone pieghevoli presenti sul mercato ad un prezzo a dir poco vantaggioso. Con la spedizione Prime, del resto, lo riceveresti già domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Samsung Galaxy Z Flip4: innovazione e convenienza

Samsung Galaxy Z Flip4 è uno smartphone che combina design e tecnologia in modo sorprendente. Ha un corpo in metallo e vetro che si piega a conchiglia, trasformandosi in un oggetto compatto e portatile. Sulla parte esterna trova posto uno schermo da 1,9 pollici che ti permette di controllare le notifiche, la musica, il meteo e altro senza aprire il telefono.

Quando lo apri, invece, ti troverai davanti ad un display da 6,7 pollici con tecnologia Dynamic AMOLED 2X e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, che offre una qualità dell’immagine eccezionale e una fluidità senza pari. Il display è protetto da un vetro ultra resistente che resiste ai graffi e alle impronte digitali.

E dal punto di vista della potenza non manca niente grazie al processore Snapdragon 888 octa-core da 2,84 GHz, che garantisce prestazioni elevate e un consumo energetico ottimizzato. Il chipset è affiancato da 8 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, che ti consentono di archiviare tutti i tuoi dati e le tue app. Con la batteria da 3700 mAh che supporta ricarica rapida e wireless hai una lunga autonomia che dura per tutta la giornata.

Chiudiamo con la fotocamera posteriore da 12 MP con grandangolo e ultra-grandangolo, che ti permette di scattare foto e video di alta qualità in ogni condizione di luce. Non manca una fotocamera frontale da 10 MP integrata nel display interno, pensata per selfie e videochiamate con facilità.

Samsung Galaxy Z Flip4 è uno smartphone che ti stupirà con le sue funzionalità e il suo stile. Non perdere tempo e ordina subito il modello da 512GB su Amazon con 300 euro di sconto. Affrettati, le offerte sono valide solo fino a domani.

