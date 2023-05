Samsung Galaxy Z Flip4 256GB al nuovo minimo storico da Unieuro

Samsung Galaxy Z Flip4 è il pieghevole lanciato dal colosso coreano la scorsa estate. Da subito ha dimostrato di essere più maturo e pronto rispetto al predecessore, nonostante scheda tecnica e design facessero pensare al contrario. Performance, comparto camere e autonomia portano il nuovo pieghevole di casa Samsung ad un livello mai raggiunto dalla concorrenza. E ora è tempo di minimo storico per la sua versione da 256GB, grazie alla super offerta di Unieuro con sconto del 43% sulle varie colorazioni disponibili.

Samsung Galaxy Z Flip4 256GB in sconto del 43% sul sito di Unieuro

L’autonomia è l’elemento in cui il Galaxy Z Flip4 più ha migliorato rispetto al precedente Flip. Se prima durante una giornata di uso intenso si faticava ad arrivare all’ora di cena, adesso è possibile sopravvivere per un’intera giornata. Migliora anche il comparto camere. Ora gli scatti ritratti con il pieghevole di Samsung sono da vero cameraphone, con messa a fuoco, distribuzione dei colori e lavoro sui contrasti che non hanno nulla da invidiare ai telefoni dotati delle migliori fotocamere in assoluto. Pollice in alto infine per le prestazioni, dove a garanzia del tutto c’è l’ottimo Snapdragon 8+ Gen 1 con 256GB di memoria interna e 8GB di RAM.

Se vuoi puoi acquistare il pieghevole di Samsung in 3 rate da 226 euro al mese senza interessi con Klarna o PayPal. Scegliendo Klarna, hai inoltre la possibilità di non pagare nulla oggi e di saldare l’importo intero 30 giorni dopo la consegna.

Aggiungi al carrello ora il Samsung Galaxy Z Flip4 per risparmiare la bellezza di 520 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico. Le spese di spedizione sono offerte da Unieuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.