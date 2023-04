Samsung Galaxy Z Flip4 128 GB: sconto ESAGERATO su Amazon (-370€)

Samsung Galaxy Z Flip4 5G oggi si porta a casa con uno sconto semplicemente esagerato: grazie agli sconti di Amazon infatti, questo gioiello potrà essere vostro con soli 778,98€ al posto di 1149,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio è davvero notevole (ben 370€ in meno sul valore di listino, pari al 32% del costo originale). Vi invitiamo a non perdere questa incredibile e fantastica occasione. Non ci sono spesso offerte simili, quindi vi suggeriamo di coglierla al volo, prima che terminino le scorte disponibili o prima che la promozione termini.

All’interno della confezione riceverete anche in omaggio un pratico caricatore da muro da 25W per la ricarica rapida del vostro telefono. Ad ogni modo, ci sono tantissimi altri vantaggi esclusivi; citiamo la consegna celere e totalmente gratuita in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, ma non solo. C’è la possibilità di farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Dulcis in fundo, godrete di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Samsung Galaxy Z Flip4: impossibile resistergli

Il Galaxy Z Flip4 di Samsung è un clamshell pieghevole di nuova generazione: si apre e si chiude con facilità, ha uno schermo interno da 6,7 pollici e uno esterno da 1,9″ per la visualizzazione delle notifiche chiave (orario, data e non solo). Sotto la scocca batte un potente processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Ottimo anche il comparto fotografico per fare foto e video al top.

Approfittatene di questa fantastica offerta; il Galaxy Z Flip4 può essere vostro con soli 778,98€ al posto di 1149,00€, ma siate veloci prima che terminino le scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.