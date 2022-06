Samsung Galaxy Z Flip3: prezzo "SHOCK" su Amazon (SOLO 500€)

Uno dei pieghevoli più interessanti degli ultimi mesi, nonché uno dei più venduti e più cercati del web e sicuramente il Samsung Galaxy Z Flip3. Lo smartphone in questione è un piccolo telefono che si apre a conchiglia, come i vecchi device di un tempo, ma che è dotato di tutte le ultime tecnologie presenti in commercio.

Oggi si trova ad un prezzo davvero speciale su Amazon.

Samsung Galaxy Z Flip3: alleato prezioso per la quotidianità

È un dispositivo molto interessante perché vanta uno schermo generoso in un corpo estremamente compatto. C’è anche un piccolo display esterno che consente di visualizzare le informazioni con un colpo d’occhio, come orario, meteo, notifiche. Non è possibile interagirci più di tanto ed eseguire operazioni come per esempio avviene con il foldable di Motorola, ma è pratico e utile.

Il pannello è un’unità OLED da 6,7“ con risoluzione full HD+, refresh rate da 120 Hz e con chicche tecnologiche di rilievo.

Posteriormente abbiamo un display molto più contenuto, perfetto per la visualizzazione delle notifiche. Sotto la scocca batte un potente processore Snapdragon 888 coadiuvato da memoria RAM da 8 GB e storage da 256 GB.

Insomma, capite bene che Samsung Galaxy Z Flip3 è un device da non perdere.

