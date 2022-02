Samsung Galaxy Z Flip3: è il flagship più personalizzabile

La versione Bespoke del Samsung Galaxy Z Flip3 è ora ufficialmente disponibile sul sito Web di Samsung China. Sul sito ufficiale, il prezzo di questo dispositivo è di 8399 yuan (al cambio, circa 1321 dollari). Il più grande vantaggio della nuova versione è che gli utenti possono personalizzare il colore del guscio posteriore in base alle proprie preferenze.

Samsung Galaxy Z Flip3: la Bespoke Edition è la più versatile

La versione Samsung Galaxy Z Flip3 Bespoke può gestire autonomamente la parte superiore e inferiore della fusoliera. Ci sono cinque colori possibili per questa scelta, tuttavia, il colore della cornice può essere solo nero o argento.

La versione Bespoke del flip phone presenta 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Tuttavia, altre specifiche sono le stesse del classico device che abbiamo visto. Questo smartphone flip di punta è dotato di uno schermo intero da 6,7 ​​pollici con una risoluzione di 2640 × 1080. Sotto il cofano, è dotato di un processore di punta Qualcomm Snapdragon 888. Nel comparto fotografico utilizza uno sparatutto per selfie da 10 MP. Tuttavia, sul retro, questo smartphone è dotato di una configurazione a doppia lente. Nello specifico, ha una combinazione 12MP + 12MP. Presenta poi una batteria da 3300 mAh.

Noi ci domandiamo se arriverà mai un Galaxy S22 Bespoke Edition: noi ne dubitiamo, ma sognare è bello.

Specifiche tecniche

Display: Display FULL HD+ da 6,7 ​​pollici (2640 x 1080 pixel) 22:9 Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex con frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz, 425ppi, esterno/copertura Display Super AMOLED da 1,9 pollici (260 x 512 pixel) con 302ppi, Corning Gorilla Protezione in vetro Victus;

SoC: piattaforma mobile Octa-Core Qualcomm Snapdragon 888 5nm;

RAM/ROM: RAM LPDDR5 da 8 GB con memoria UFS 3.1 da 128 GB/256 GB;

SIM: una eSIM e una Nano SIM;

Software: Android 11 con One UI 3.1;

Fotocamera posteriore: 12MP (grandangolo principale) Dual pixel Super Speed ​​f/1.8 1.4μm Dimensioni pixel + 12MP (ultra-grandangolare) f/2.2 1.22μm Dimensioni pixel; Flash LED, HDR10+, OIS, Zoom digitale fino a 8x; Video: fino a 4K 60fps;

Fotocamera frontale: 10 MP con apertura f/2.4;

Connettività: 5G SA/NSA sub6 / mmWave, 4G, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1 LE, ANT+, USB Type-C, NFC, GPS;

Resistente all'acqua (IPX8);

Audio: audio USB di tipo C, altoparlanti stereo, Dolby Atmos;

Dimensioni: piegato: 72,2 × 86,4 × 15,9 ~ 17,1 mm, aperto: 166 × 72,2 × 6,9 mm; Peso: 183 grammi;

Batteria: batteria da 3300 mAh (tipica) con ricarica rapida da 15 W, ricarica wireless Qi da 10 W, ricarica wireless inversa da 4,5 W.

Vi segnaliamo inoltre che su Amazon, il modello base si trova a 836,00€.

