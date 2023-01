Samsung Galaxy Z Flip3 a un prezzo FOLLE su eBay

È uscito da poco meno di un anno e già è possibile acquistarlo a un prezzo incredibile. Si tratta di un dispositivo potentissimo, versatile e molto elegante con un prezzo di listino elevato che oggi, grazie a eBay potreste acquistare con uno sconto incredibile. Stiamo parlando del Samsung Galaxy Z Flip3 in vendita al prezzo di 645 euro invece di 799 euro grazie allo sconto del 19%.

Samsung Galaxy Z Flip3: un’offerta da non perdere

Il prezzo è uno dei più bassi di sempre e decisamente ottimo considerando l’alto livello del dispositivo. È un modello pieghevole ultracompatto che sta comodamente in una tasca, è potente grazie al processore Qualcomm Snapdragon 888 e agli 8 GB di RAM e presenta un sistema fotografico molto intrigante caratterizzato da una doppia fotocamera. Il display posteriore da 1,9 pollici consente di leggere messaggi, scattare foto, riprodurre musica e molto altro senza bisogno di aprire il telefono. Fare una video chiamata con questo telefono è infatti un’esperienza unica e appagante così come un selfie, visto che a un target ben definito.

Il processore poi non farà rimpiangere i classici telefoni da gaming, quindi potrete giocare ai vostri titoli preferiti senza il minimo problema. Inoltre potrete fare anche dei tuffi nell’acqua con il primo smartphone al mondo pieghevole resistente all’acqua, con certificazione IPX8 che lo rende in grado di resistere a una profondità di 1,5 metri per un massimo di 30 minuti senza interrompere il flusso video in diretta.

Fra le altre cose dovete ricordarvi anche che questo smartphone dispone di Android 12 e un’interfaccia proprietario di Samsung davvero piacevole alla vista e soprattutto molto pratica sul versante dell’usabilità. Insomma, si tratta di un dispositivo unico nel suo genere che al prezzo di 645 euro proposto oggi da eBay non può essere ignorato. Il venditore, poi, è abbastanza affidabile grazie al suo 98,3% di feedback positivi su oltre 100 recensioni.

