Samsung Galaxy Z Flip3 5G: con un prezzo così non potete ignorarlo

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone pieghevole e non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo consigliavi il Samsung Galaxy Z Flip3 5G, un prodotto che, anche se ha due anni di vita alle spalle, si presenta ancora come una soluzione eccellente. Di fatto, nuovo, con spese di spedizione comprese nel prezzo di vendita, costa solo 570,00€ su Amazon. Non lasciatevelo sfuggire e prendetelo adesso. Il modello in questione è in colorazione “Cream” e dispone di ben 8 GB di RAM e di 128 GB di memoria interna.

C’è la consegna celere e immediata con possibilità di ricevere il device entro 24 o 48 ore presso il vostro domicilio; non di meno, si può anche dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. C’è il reso gratuito entro il 31 gennaio 2024 e avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Samsung Galaxy Z Flip3 5G: ecco perché dovete comprarlo

Il Galaxy Z Flip3 è un capolavoro di ingegneria e design, con un display AMOLED da 6,7 pollici che può essere piegato a metà, e si trasforma così in un dispositivo dal formato più piccolo e compatto.

La versione color Cream del Galaxy Z Flip3 è una scelta elegante che si distingue per la sua raffinatezza. Il tono neutro si adatta a ogni stile e conferisce al gadget un look raffinato e moderno. Con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno, questo smartphone dispone di una potenza esagerata e ha una capacità di archiviazione ben bilanciata per gestire le esigenze quotidiane.

La fotocamera non delude: abbiamo una configurazione versatile con una doppia lente posteriore da 12 MP. La capacità di utilizzare il display pieghevole come mirino mentre si scattano selfie con la main camera è una delle caratteristiche più interessanti del terminale. Vi è poi anche un display esterno da 1,9 pollici che serve per mostrare notifiche, informazioni rapide e funzionalità di controllo senza dover aprire il dispositivo. La modalità Flex infine, permette l’apertura parziale del telefono, trasformandolo in un supporto per facilitare le videochiamate o la visualizzazione di contenuti multimediali. Con la certificazione IPX8 per la resistenza all’acqua, il dispositivo può sopportare immersioni fino a 1,5 metri d’acqua per un massimo di 30 minuti. Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo sensazionale di soli 570,00€, spese di spedizione incluse: non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.