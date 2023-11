Samsung Galaxy Z Flip3 5G: a meno di 600€ è da comprare SUBITO

Da qualche mese Samsung ha tolto i veli al nuovissimo clamshell pieghevole Galaxy Z Flip5 5G, un prodotto dall’estetica minimal, dalle altissime prestazioni e con a bordo un chipset potentissimo. Oggi però vi parleremo del modello top di due anni fa, il Galaxy Z Flip3 5G che grazie alle offerte del giorno presenti su Amazon, si porterà a casa con soli 599,90€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il costo è irrisorio per ciò che ha da offrire quindi non pensateci troppo e fatelo vostro adesso prima che sia troppo tardi.

Il modello in questione è in colorazione “Cream”, ha 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna; gode della consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato), si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque soluzioni a tasso zero.

Samsung Galaxy Z Flip3 5G: ecco perché comprarlo

Andiamo con ordine: il device presenta il design innovativo e pieghevole a conchiglia. Ha una forma compatta e si apre divenendo un classico dispositivo con pannello AMOLED da 6,7″. La cerniera di ultima generazione garantisce una chiusura sicura e un’apertura fluida. I colori sono vividi, i neri profondi e i dettagli nitidi. Posteriormente abbiamo il vetro Gorilla Glass Victus, che lo rende più robusto e resistente ai graffi. Sotto la scocca troviamo il processore Snapdragon 888 di Qualcomm con modem 5G al seguito: prestazioni eccellenti in ogni contesto. Con il 5G navigherete alla velocità della luce e gli 8 GB di RAM vi serviranno per usufruire di un multitasking rapido e privo di lag.

La doppia fotocamera da 12 MP realizza immagini nitide e dettagliate, mentre la selfiecam da 10 MP è perfetta per autoscatti e videocall di alta qualità. Con la Flex Mode potrete utilizzare il device da qualsiasi angolazione. Con un prezzo di vendita di soli 599,90€, questo è il miglior pieghevole da acquistare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.