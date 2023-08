Samsung Galaxy Z Flip 6: ci sarà una fotocamera nuova? (RUMOR)

In queste ore apprendiamo un frizzantissimo rumor inerente il prossimo clamshell di casa Samsung; il Galaxy Z Flip 6 disporrà infatti di importantissimi cambiamenti al modulo fotografico. Ci sarà forse una nuova fotocamera? Cerchiamo di fare chiarezza.

Samsung Galaxy Z Flip 5: cosa sappiamo della nuova fotocamera?

Intanto vi ricordiamo che l’azienda sudcoreana ha da poco presentato la nuova generazione di smartphone pieghevoli; poche settimane fa infatti, ha annunciato il Galaxy Z Flip 5 e lo Z Fold 5, due ammiraglie premium con pannelli foldable di nuova concezione, con una cerniera che riduce il “gap” fra le due parti del display e tante altre piccole migliorie. Con i modelli del 2024 però, potremmo assistere ad un radicale cambio di paradigma.

Per quanto si possa definire “differente” il Galaxy Z Flip 5 dal predecessore, in realtà vanta ancora parecchie somiglianze con la generazione precedente. Certo, il software e l’algoritmo della fotocamera sono stati migliorati ma presenta ancora lo stesso sensore. Con il Flip del prossimo anno però, secondo un recente rapporto di GalaxyClub, troveremo un’ottica completamente rinnovata.

Si dice che Samsung stia già testando i primi prototipi del prossimo Z Flip 6; avremo una main camera da 50 megapixel con OIS ma i dettagli più fini di questa indiscrezione sono ad oggi sconosciuti. Il rapporto non menziona quali saranno le novità in cantiere, anche perché manca circa un anno al debutto delle nuove ammiraglie foldable. Sappiamo solo che il nome in codice del clamshell del 2024 è B6, mentre quello del Fold è Q6.

