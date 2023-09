Samsung Galaxy Z Flip 5: il nuovo aggiornamento lo rende PERFETTO

In queste ore apprendiamo che il Galaxy Z Flip 5 di Samsung sta ricevendo un nuovo update del firmware; questo aggiornamento migliora le prestazioni del clamshell e dota il dispositivo di nuove funzionalità per l’Always On Display del pannello esterno oltre che per l’applicazione Good Lock.

Samsung Galaxy Z Flip 5: nuovi aggiornamenti in arrivo

Da pochissime settimane Samsung ha svelato i nuovi pieghevoli per il mercato internazionale: Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 sono finalmente disponibili per l’acquisto e oggi, a distanza di un mese dal loro debutto, arrivano ciò i primi aggiornamenti software che aumentano le potenzialità dei terminali stessi. Migliora la batteria così come l’AOD dello schermo esterno.

La versione v8.3.30.4 infatti, sistema alcuni aspetti del software della One UI che migliorano la fluidità e l’uso della memoria del telefono stesso. È stato anche risolto un problema che vedeva lo stile dell’orologio venir modificato in automatico durante il roaming. Inoltre, c’è anche un piccolo update per l’app Good Lock. Ovviamente trovate tutti gli aggiornamenti all’interno del Galaxy Store; vi basterà accedere lì per scaricarli e installarli.

Tornando al device stesso, noi vi suggeriamo di prenderlo se siete interessati ad un clamshell di ultima generazione. Presenta un display AMOLED da 6,7″ con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120 Hz, mentre esternamente c’è un piccolo display sAMOLED da 3,4″ con luminosità di 1600 nit e refresh rate di 60 Hz che serve per la visualizzazione delle notifiche ma anche per l’esecuzione di alcune applicazioni.

Ora, lo stesso display della cover avrà un’animazione migliore, che a sua volta migliorerà l’utilizzo della memoria rendendolo più efficiente dalla batteria. Se sete intenzionati ad acquistare questo magnifico clamshell di Samsung noi vi consigliamo di comprarlo da Amazon; è in offerta al prezzo speciale di soli 1180,9€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire, è un vero best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.