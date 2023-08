Samsung Galaxy Z Flip 5: DISPONIBILE su Amazon con caricatore in omaggio

Il meraviglioso Samsung Galaxy Z Flip 5 è finalmente disponibile su Amazon al prezzo speciale di soli 1249,00€, spese di spedizione incluse. Questa magnifica ammiraglia Android è ricca di nuove caratteristiche intriganti, dispone di una scheda tecnica da top di gamma e ha un design rivoluzionario rispetto al passato. Dispone, non solo di uno schermo interno da 6,7 pollici di ultima generazione, ma vanta anche un pannello esterno generoso da circa 3,4 pollici in grado di visualizzare informazioni chiave, applicazioni, giochi e molto altro ancora. Lo Z Flip 5 è pronto per essere acquistato e sappiate che c’è una bellissima notizia per voi; in omaggio, oltre ad avere le spese di spedizione comprese nel prezzo, avrete anche il caricatore rapido da 25W. Mica male, vero? Fate presto se siete interessati perché la promozione potrebbe terminare a breve.

Samsung Galaxy Z Flip 5: ecco perché devi averlo

Questo smartphone clamshell di nuova generazione è ricco di tecnologia; parliamo di un device unico, con uno schermo generoso sia dentro che fuori. Ha una nuova cerniera che serve ad eliminare il GAP fra le due parti del pannello, c’è un doppio modulo fotografico composto da sensori da 12 Megapixel che girano video in 4K e scattano fotografie assurde anche al buio. Non di meno, è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 coadiuvato da 8 GB di RAM di tipo LPDDR5X e da ben 256 GB di storage interno su memorie UFS 4.0. Ottima la batteria che assicura un giorno di utilizzo intenso con una singola carica. Inoltre, sappiate che con lo schermo esterno si possono eseguire tantissime operazioni; questa feature è la vera rivoluzione.

Viene venduto e spedito da Amazon a soli 1249,00€ e c’è anche la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Non lasciatevelo sfuggire.

