Samsung Galaxy Watch7: lo sconto del giorno

Stai cercando un orologio dal design curato, accattivante, ma anche super teconologico e dotato delle ultime funzionalità smart, è ora di passare a Samsung Galaxy Watch7. Si tratta di uno smartwatch avanzato che combina una forma e uno stile elegante e funzioni innovative. Perfetto in ogni suo dettaglio, a livello estetico è un vero e proprio accessorio alla moda. Racchiude in sè però la miglior tecnologia Samsung.

Dotato di un processore Exynos W1000 a 3nm, offre prestazioni tre volte più veloci rispetto al modello precedente e una maggiore efficienza energetica. La batteria da 425 mAh (per la versione da 44 mm) garantisce una lunga durata e supporta la ricarica rapida wireless. Il display Super AMOLED da 1,5 pollici è protetto da vetro zaffiro e offre una visibilità eccellente anche alla luce diretta del sole.

Lo trovi in sconto a 269 euro invece di 349 euro, su Amazon. Un prezzo davvero competitivo ed equilibrato per le sue caratteristiche.

Samsung Galaxy Watch7

Questo bellisimo smartwatch integra Galaxy AI per fornire analisi personalizzate, come il punteggio energetico basato su dati di sonno, frequenza cardiaca e attività fisica. Tra le sue funzioni di monitoraggio della salute spiccano il rilevamento dell’apnea notturna (approvato dalla FDA), l’analisi della composizione corporea e il monitoraggio del metabolismo tramite l’indice AGEs. Inoltre, il sensore BioActive aggiornato garantisce una maggiore precisione nella misurazione di parametri come ritmo cardiaco, ossigenazione del sangue e pressione arteriosa.

Il controllo gestuale con doppio avvicinamento delle dita consente di rispondere a chiamate o controllare app senza toccare lo schermo. Il GPS di Galaxy Watch7 a doppia frequenza migliora la precisione della localizzazione, mentre il sistema operativo Wear OS 5 con interfaccia One UI Watch 6 assicura un’esperienza fluida e intuitiva.

La versione in sconto a 269 è in alluminio color argento (44 mm), elegantissimo.

Il Galaxy Watch7 rappresenta un equilibrio perfetto tra stile, tecnologia e benessere personale.