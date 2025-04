Samsung Galaxy Watch7: l'orologio che monitora la salute

Il Samsung Galaxy Watch7 è uno smartwatch avanzato che combina stile e tecnologia per offrire un’esperienza di benessere personalizzata. Dotato di un processore da 3 nm, il Galaxy Watch7 è alimentato da un sistema operativo Wear OS 5 con One UI Watch 6, che garantisce prestazioni fluide e una gestione ottimizzata della batteria. La batteria da 425 mAh offre un tempo di utilizzo fino a 40 ore con lo schermo Always-On disattivato.

Il suo punto forte? Il dispositivo è equipaggiato con un avanzato sensore BioActive che monitora con precisione la frequenza cardiaca, il sonno e oltre 100 tipi di allenamenti. Infatti, questo smartwatch è l’ideale per chi vuole monitorare la propria salute o i propri allenamenti. Funzionale e dal design bellissimo, ti permetterà di analizzare il tuo stato di benessere, ogni secondo.

Inoltre, il Galaxy Watch7 include una funzione di analisi del sonno personalizzata, che aiuta a migliorare la qualità del riposo. Il controllo con doppio avvicinamento delle dita consente un’interazione intuitiva con lo smartwatch.

Scontato del -26% a soli 259,99 euro, invece di 349 euro, vale ogni singolo centesimo. Ti consigliamo di approfittare di questa offerta, a tempo limitato, per aggiudicarti questo gioiellino tech.

Samsung Galaxy Watch7: lo smartwatch in offerta su Amazon

Il design del Galaxy Watch7 è elegante e leggero, con un telaio in alluminio e un display Super AMOLED da 1,5 pollici protetto da vetro zaffiro. La ghiera touch in alluminio facilita la navigazione tra le funzioni. Il dispositivo è disponibile in diverse varianti di colore, tra cui il modello da 44 mm in argento.

Per quanto riguarda la connettività, il Galaxy Watch7 supporta Bluetooth 5.3, Wi-Fi e GPS a doppia frequenza (L1+L5), che garantisce un tracciamento preciso della posizione anche nelle aree urbane più dense. Queste funzionalità lo rendono ideale per chi desidera mantenere uno stile di vita attivo e sano.