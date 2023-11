Samsung Galaxy Watch6: sconto FOLLE del 38% per il Black Friday su Amazon

Se stai cercando di migliorare il tuo stile di vita e seguire un percorso di fitness più consapevole, il Samsung Galaxy Watch6 potrebbe essere la soluzione perfetta. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto incredibile del 38% in occasione del Black Friday, questo smartwatch Android è dotato di funzionalità avanzate che trasformeranno la tua routine quotidiana. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 199,00 euro.

Samsung Galaxy Watch6: le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba

Una delle caratteristiche principali del Galaxy Watch6 è il suo Monitoraggio del sonno avanzato. Conoscere i ritmi del tuo sonno, dalle fasi di veglia a quelle di sonno leggero e profondo, fino alla fase REM, ti aiuterà a comprendere meglio la qualità del tuo riposo notturno. Inoltre, riceverai consigli personalizzati per migliorare la tua routine quotidiana, garantendo un sonno più riposante e rigenerante.

Il sensore Samsung BioActive del Galaxy Watch6 misura la tua composizione corporea, consentendoti di fissare obiettivi di fitness precisi e personalizzati. Monitora il tuo progresso e ottieni risultati tangibili nel tempo, grazie a questa funzionalità avanzata che si integra perfettamente con la tua routine di allenamento.

La salute del tuo cuore è al centro dell’attenzione grazie al monitoraggio cardiaco continuo. Il sensore PPG integrato misura periodicamente il battito e il ritmo cardiaco, avvisandoti immediatamente in caso di anomalie. Questa funzione di sicurezza è fondamentale per coloro che desiderano mantenere un controllo accurato sulla propria salute cardiaca.

Il Galaxy Watch6 offre un’esperienza visiva ancora migliore grazie alla sua cornice più sottile, che permette di godere di uno schermo più ampio. La personalizzazione è la chiave, e con una vasta gamma di quadranti tra cui scegliere, puoi rendere unico il tuo smartwatch con design straordinari, schermate personalizzate e persino foto del tuo animale domestico preferito.

Associando il Galaxy Watch6 al tuo ecosistema Galaxy, potrai vivere un’esperienza completamente integrata. Collega il tuo smartwatch al Galaxy Z Flip5 e sfrutta la funzionalità del Controller Fotocamera per scattare selfie direttamente dal polso. Amplia la tua esperienza Galaxy e scopri l’interazione perfetta tra i dispositivi Samsung.

Il Samsung Galaxy Watch6 offre funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e del fitness, con integrazione nell'ecosistema Galaxy.

