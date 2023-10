Samsung Galaxy Watch6: PREZZO PERFETTO su MediaWorld

Corri su MediaWorld e approfitta del nuovo volantino Tecnologia da Brivido. Oggi acquisti il Samsung Galaxy Watch6 a un prezzo perfetto. Mettilo in carrello a soli 279 euro, invece di 319 euro. Questo nuovo smartwatch integra l’assodata tecnologia Samsung Wearable insieme a nuove funzionalità e sensori ancora più precisi. Anche la batteria è stata migliorata, assicurandoti un’autonomia ancora più ampia. Opta per il ritiro gratuito in negozio oppure, con un piccolo contributo di 2,99 euro, hai la consegna a domicilio.

Samsung Galaxy Watch6: uno smartwatch eccellente

Con il Samsung Galaxy Watch6 40mm monitori la tua salute e migliori il tuo benessere. Attraverso analisi approfondite conosci meglio il tuo corpo e le tue abitudini, migliorando anche la qualità del tuo riposo. Una volta al polso, hai un supporto costante durante la giornata quando ti alleni o svolgi le normali attività. I sensori professionali misurano la tua Composizione Corporea grazie alla tecnologia BioActiveSensor che tiene traccia dei tuoi progressi. Infatti, hai a tua disposizione fino a 90 allenamenti differenti.

Tieni sotto controllo la tua frequenza cardiaca semplicemente tenendo al polso questo orologio. Le notifiche ti avvisano in caso i parametri siano troppo alti o troppo bassi. Inoltre, hai anche la possibilità di effettuare un elettrocardiogramma ogni volta che vuoi e in meno di un minuto. Misura la pressione arteriosa in qualsiasi momento. Grazie alle cornici più sottili hai uno schermo più ampio. Acquistalo ora a soli 279 euro, invece di 319 euro. Questa offerta speciale la trovi solo su MediaWorld.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.