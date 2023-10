Samsung Galaxy Watch6 LTE: occhio allo SCONTO per le Offerte Prime (-50€)

La Festa delle Offerte Prime, attiva fino alla mezzanotte di domani, ci regala una chicca interessante: il modello LTE di Samsung Galaxy Watch6 può essere tuo al suo prezzo migliore di sempre a soli 349 euro invece di 399.

L’offerta, come tutte quelle della due-giorni di sconti, è riservata agli abbonati Amazon Prime. Puoi usufruire della prova gratuita di 30 giorni nel caso non lo fossi.

Samsung Galaxy Watch6 LTE in offerta: le caratteristiche

Il sonno è fondamentale per il benessere e la produttività, ed è per questo che il Galaxy Watch6 LTE è dotato di un Monitoraggio del Sonno avanzato. Questa funzione ti consente di conoscere i ritmi del tuo sonno, comprese le fasi di veglia, sonno leggero e profondo, e persino la fase REM. Riceverai preziosi consigli per migliorare la tua routine quotidiana basati sui dati del sonno.

Con il sensore Samsung BioActive, il Galaxy Watch6 LTE ti permette inoltre di misurare la tua composizione corporea. Questo significa che puoi fissare obiettivi di fitness precisi e personalizzati, tenendo sotto controllo il tuo corpo e lavorando costantemente per migliorarlo.

Il monitoraggio cardiaco è anche una parte essenziale del tuo benessere generale, e il Galaxy Watch6 LTE lo rende semplice ed efficace. Il sensore PPG integrato misura periodicamente il tuo battito cardiaco e il ritmo cardiaco mentre indossi l’orologio. Riceverai notifiche se viene rilevato un ritmo anomalo, garantendoti una maggiore sicurezza e consapevolezza della tua salute.

L’orologio presenta una cornice più sottile, che offre uno spazio maggiore sul display. Ciò significa che puoi visualizzare, sfogliare e navigare su un display più grande, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente. Inoltre, con una vasta gamma di opzioni per i quadranti personalizzati, puoi esprimere la tua individualità e stile, aggiungendo design straordinari, schermate personalizzate e persino le foto del tuo animale domestico preferito.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria offerta durante le Offerte Prime di Amazon. Acquista ora il Samsung Galaxy Watch6 LTE a soli 349 euro e inizia a migliorare la tua salute, il tuo fitness e il tuo stile di vita. Non perdere l’opportunità di risparmiare 50 euro su questo incredibile dispositivo.

