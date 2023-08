Samsung Galaxy Watch6 è quello da battere: smartwatch SPAZIALE (-13%)

Samsung Galaxy Watch6 è un vero e proprio gioiellino da mettere al polso. Uno smartwatch di fascia alta che ti stupisce con la qualità che ti offre ma soprattutto con i suoi sensori avanzati. Acquistarlo è semplice, soprattutto se è il tuo sogno del cassetto da diverso tempo.

Proprio per questo motivo ti faccio sapere che è in offerta su Amazon con un bello sconto del 13%. Il prezzo scende ad appena 302€ e ti fa togliere il sassolino della scarpa. Cosa aspetti? Completa subito l’acquisto.

Samsung Galaxy Watch6 è lo smartwatch che al polso non te ne fa mancare una

Se vuoi avere un prodotto di qualità e che ti possa offrire davvero tanto, Samsung Galaxy Watch6 è senza ombra di dubbio un candidato eccezionale. Questo gioiello della casa Sud Coreana è perfetto sia per lui che per lei e con la sua cassa da 44mm ti regala una visione ottima.

Non ti preoccupare, a prima vista potrebbe sembrare un più classico orologio da polso ma appena tocchi il display la tecnologia esplode sotto i tuoi occhi. Con ghiera in alluminio e luminosità spaventosa, puoi anche personalizzare il quadrante e abbinarlo al tuo mood.

Come ti anticipavo, l’orologio integra al suo interno dei sensori di ultima generazione con cui tenere sotto controllo salute e sport. Ad esempio hai a disposizione un sensore PPG integrato misura periodicamente il battito e il ritmo del tuo cuore, uno per il sonno e così via.

Batteria longeva e possibilità di ricaricalo anche in modalità wireless grazie alla basetta che puoi ricevere in regalo. Segui le indicazioni del programma.

Non perdere la tua occasione, porta subito a casa il tuo Samsung Galaxy Watch6 a soli 302€ con l’offerta in corso su Amazon.

