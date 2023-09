Samsung Galaxy Watch6 è in OFFERTA su Amazon (-19%)

Magari non sei interessato ai nuovi Apple Watch e in generale preferisci avere una alternativa all’ecosistema della mela morsicata. Bene, non può esserci occasioni migliore visto che Samsung Galaxy Watch6 è in offerta su Amazon a 259,90 euro invece di 319. In più, con l’acquisto riceverai un caricatore wireless in omaggio.

Samsung Galaxy Watch6 in offerta: le caratteristiche

Samsung Galaxy Watch6 include tante funzioni per la salute come il monitoraggio del sonno avanzato. Questa funzione ti permette di conoscere i dettagli del tuo sonno, dalle diverse fasi alle ore di veglia. Ti fornisce dati preziosi sul sonno leggero e profondo, sulla fase REM e molto altro. Inoltre, riceverai consigli personalizzati per migliorare la tua routine di sonno, il che è essenziale per il tuo benessere generale.

Ma il Galaxy Watch6 non si ferma qui. Grazie al sensore Samsung BioActive, puoi misurare la tua composizione corporea. Questo è uno strumento incredibilmente utile per chi vuole monitorare la propria forma fisica e impostare obiettivi di fitness personalizzati. Avrai una panoramica dettagliata delle tue prestazioni fisiche.

La salute del tuo cuore è altrettanto importante, ed è qui che entra in gioco il Monitoraggio cardiaco del Galaxy Watch6. Questo smartwatch monitora costantemente il tuo battito cardiaco e ti invia notifiche in caso di rilevazione di un ritmo anomalo. Grazie al sensore PPG integrato, puoi dormire sonni tranquilli sapendo che il tuo cuore è sotto controllo.

Un altro miglioramento notevole è la cornice più sottile, che ti offre più spazio sul display. Questo significa che puoi visualizzare, sfogliare e navigare su un display più grande con ancora più comodità. Non ci sono limiti alla personalizzazione con una vasta gamma di opzioni per i quadranti personalizzati. Puoi rendere unico il tuo smartwatch con design straordinari, schermate personalizzate e persino le foto del tuo animale domestico preferito.

Samsung Galaxy Watch6 è molto più di un semplice smartwatch. È un compagno per il tuo benessere, sempre al tuo fianco per monitorare il sonno, la composizione corporea e la salute del cuore. E ora, con lo sconto incredibile del 19% su Amazon, è il momento perfetto per mettere le mani su questo dispositivo straordinario.

