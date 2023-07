Samsung Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic UFFICIALI

Samsung Electronics ha presentato ufficialmente i nuovi Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic. Progettati per supportare gli utenti che desiderano seguire uno stile di vita più sano in ogni momento della giornata, gli attesi smartwatch dell’azienda completano la sfilza di novità dell’evento Galaxy Unpacked.

La serie Galaxy Watch6 si concentra in modo ancora più efficiente sulla salute, offrendo prestazioni ottimizzate in un design raffinato con una ghiera più sottile, un display più ampio e luminoso ed un’interfaccia utente più interattiva.

Entrambi i modelli possono essere personalizzati, grazie ad una vasta selezione di quadranti e nuovi cinturini.

Samsung Galaxy Watch6 e 6 Classic: specifiche tecniche

La serie Samsung Galaxy Watch6 offre informazioni dettagliate per migliorare la salute ed il riposo notturno dell’utente. Il dispositivo fornisce un’analisi approfondita dei fattori di punteggio del sonno, traccia la regolarità del sonno ed offre una guida al sonno personalizzata con istruzioni e promemoria. Durante il riposo, i Galaxy Watch6 silenziano le notifiche e regolano le impostazioni per favorire un ambiente tranquillo.

Le funzioni fitness includono la composizione corporea, il monitoraggio della frequenza cardiaca ed oltre 100 funzioni di tracciamento dell’allenamento, come “corsa pista" ed “allenamento personalizzato". I nuovi smartwatch Samsung monitorano anche la pressione sanguigna, includono l’elettrocardiogramma ed offrono una notifica in caso di ritmo cardiaco irregolare. Inoltre, sono in grado di rilevare cadute e chiamare automaticamente i numeri di emergenza.

Il display più grande del 20% rende la lettura e la digitazione più semplici, con una luminosità di picco di 2.000 nit. L’ottimizzazione del processore e della memoria consentono un utilizzo veloce e senza incertezze. Con cornici più sottili (e ghiera girevole sul Classic), i nuovi quadranti interattivi sfruttano al massimo lo schermo, mentre i cinturini intercambiabili rendono possibili oltre 704 combinazioni. Batteria potenziata e ricarica rapida per un’autonomia prolungata. Non mancano le gesture.

Tantissime funzionalità accessibili direttamente dal polso grazie alla serie Galaxy Watch6, come la nuova app Samsung Wallet che incorpora carte di pagamento, tickets, coupon e molto altro. Galaxy Watch6 e 6 Classic si integrano perfettamente con altri dispositivi Samsung, consentendo il controllo remoto della fotocamera ed il collegamento con TV, tablet ed auricolari Galaxy Buds2 Pro. La sicurezza dei dati è garantita grazie alla piattaforma Samsung Knox.

Immagini

Galaxy Watch6 e 6 Classic: disponibilità e prezzi

Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic sono disponibili in preordine a partire da oggi, mercoledì 26 luglio, nelle seguenti configurazioni:

Samsung Galaxy Watch6 Classic:

Bluetooth 43 mm ad un prezzo consigliato di 419€

LTE 43 mm ad un prezzo consigliato di 469€

Bluetooth 47 mm ad un prezzo consigliato di 449€

LTE 47 mm ad un prezzo consigliato di 499€

Samsung Galaxy Watch6:

Bluetooth 40 mm ad un prezzo consigliato di 319€

LTE 40 mm ad un prezzo consigliato di 369€

Bluetooth 44 mm ad un prezzo consigliato di 349€

LTE 44 mm ad un prezzo consigliato di 399€

Coloro che acquisteranno un Samsung Galaxy Watch6 o Watch6 Classic entro il 10 agosto, potranno ricevere in regalo un cinturino Fabric Band ed un Super Fast Wireless Charger Duo, semplicemente registrandosi su sito.