Samsung Galaxy Watch6 Classic: la perfezione in Super Offerta

Finalmente anche su MediaWorld uno degli smartphone più eleganti e funzionali è finito in offerta speciale. Approfittane subito prima che le scorte terminino in sol out. Acquista il Samsung Galaxy Watch6 Classic a soli 369 euro, invece di 449 euro. Si tratta di un’ottima occasione da prendere al volo. Indossa questo orologio dal design iconico e senza tempo. Tutto è stato migliorato fino allo sfinimento.

Samsung Galaxy Watch6 Classic: resistente, potente e versatile

Passare dalla sala riunioni alla sala pesi con il Samsung Galaxy Watch6 Classic 47 mm è un attimo. Grazie alle funzionalità sportive, con tantissimi allenamenti personalizzati, è lo sportwatch migliore che tu possa avere. Ogni sensore è in grado di rilevare dati importantissimi per la tua salute e il tuo benessere. Scopri la tua composizione corporea, misura la tua pressione arteriosa ed effettua un elettrocardiogramma semplicemente dal tuo polso.

La ghiera rotante è ancora più sottile e scorrevole, permettendo maggiore spazio al display in cristallo zaffiro e offrendo una scorrevolezza ancora più fluida per navigare tra notifiche, informazioni e funzionalità. Completamente impermeabile, lo porti con te sotto la doccia come in piscina e al mare. Acquistalo subito su MediaWorld a soli 369 euro, invece di 449 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.