Samsung Galaxy Watch6 a soli 199€ con il Black Friday di Unieuro

Ultimo giorno disponibile per approfittare del Black Friday di Unieuro e così assicurarsi un Samsung Galaxy Watch6 a soli 199,99 euro, invece di 319,90 euro. Con il 37% di sconto, sta facendo l’affare del giorno. Sbrigati perché hai ancora poche ore di tempo e le scorte si stanno esaurendo a vista d’occhio. La ghiera da 40mm è in alluminio e con tecnologia touch per gestire in modo semplice e veloce tutte le funzionalità di questo orologio. Estremamente reattivo, è perfetto per chi cerca un buon top di gamma.

Samsung Galaxy Watch6: prenditi cura di te

Con il Samsung Galaxy Watch6 40mm è più facile prenderti cura di te. I suoi sensori professionali analizzano tutti i parametri di salute, benessere e forma fisica. In un attimo puoi avere i dati completi della tua composizione corporea, la qualità del tuo riposo mentre dormi e il livello di stress in quel preciso momento. Inoltre, i sensori misurano regolarmente la frequenza cardiaca, ma possono anche effettuare un elettrocardiogramma e misurare la pressione arteriosa.

Cosa stai aspettando? Approfitta del Black Friday di Unieuro. Acquistalo subito a soli 199,99 euro, invece di 319,90 euro. La consegna gratuita è inclusa nell’offerta. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi anche decidere di pagare in 3 rate da soli 66,66 euro al mese a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.