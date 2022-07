Samsung Galaxy Watch5 sarà il primo con Wear OS 3.5 a bordo?

Samsung non è solo il più grande produttore al mondo di smartphone, ma anche una tra le più importanti aziende impegnate nel mercato dei dispositivi wearable (smartwatch e smartband) e in queste ore un interessante leak svela che l’atteso Samsung Galaxy Watch5 sarà molto probabilmente il primo al mondo a montare Wear OS 3.5 con la One UI 4.5.

Lanciato ormai un anno fa con a bordo Wear OS 3 a seguito di una inedita collaborazione tra il team di sviluppo di Samsung e Google, il modello Samsung Galaxy Watch4 ha mostrato chiaramente gli enormi passi in avanti fatti dal colosso sudcoreano in questo singolare mercato. Per tale motivo la compagnia è più che mai impegnata a introdurre molti miglioramenti software sull’atteso Samsung Galaxy Watch5, se non altro per continuare a offrire una valida alternativa agli Apple Watch.

Samsung Galaxy Watch5 sarà il primo wearable a montare il sistema operativo Wear OS 3.5

Sono ormai diverse settimane che il team di sviluppo della One UI sta testando la versione beta della One UI 4.5 per la serie Samsung Galaxy Watch4: ad oggi sappiamo che sono presenti importanti novità per quanto riguarda l’introduzione del pieno supporto al dual SIM, miglioramenti vari circa la stabilità del segnale GPS, l’arrivo della tastiera QWERTY, la nuova UI per l’applicazione Contatti e molto altro.

In attesa di scoprire quali altre novità saranno presenti all’interno della One UI 4.5, vi ricordiamo che i modelli Samsung Galaxy Watch5/Watch5 Pro sono attesi per fine estate, non possiamo non segnalarvi l’incredibile sconto del 42% per l’ottimo Samsung Galaxy Watch4 che sarà ovviamente aggiornato al nuovo OS non appena verrà presentato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.