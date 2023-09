Samsung Galaxy Watch5 vola a prezzo BASSO su Amazon: oggi a -29%

Il numero uno degli smartwatch di fascia premium, Samsung Galaxy Watch5, è in vendita su Amazon a un prezzo davvero niente male. Il merito di questa occasione unica è senza ombra di dubbio lo sconto immediato del 29%, perfetto per acquistare il device del colosso sudcoreano spendendo appena 269€.

Lo smartwatch di Samsung è il punto di riferimento del settore sotto tutti i punti di vista: è realizzato con materiali di altissimo livello, monta sensori ad altissima precisione ed è in grado di tracciare numerose attività fisiche.

Samsung Galaxy Watch5 è in grande offerta su Amazon

Frontalmente ti sorprende con il suo bellissimo pannello AMOLED a colori ad altissima risoluzione, mentre sul versante opposto un eccellente sensore HR si occupa di registrare con precisione la frequenza cardiaca e la concentrazione di ossigeno nel sangue – all’occorrenza può anche registrare un ECG (elettrocardiogramma).

Inoltre, come accennato qualche riga più in alto, Samsung Galaxy Watch5 registra anche numerose attività fisiche all’aperto e al chiuso: lo indossi e inizia automaticamente a tenere traccia delle informazioni più importanti per migliorare la tua forma fisica.

Se c’è uno smartwatch di fascia premium che non devi assolutamente farti scappare, questo è proprio il Galaxy Watch5; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno a un prezzo molto conveniente.

