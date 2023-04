Samsung Galaxy Watch5: torna il SUPER SCONTO su Amazon

Se sei alla ricerca di uno smartwatch elegante, funzionale e conveniente, non perdere questa occasione perché su Amazon è tornato un grandissimo sconto su uno degli indossabili più apprezzati.

Stiamo parlando di Samsung Galaxy Watch5 da 44mm che puoi avere a soli 215 euro invece di 329. Si tratta del prezzo più basso di sempre su Amazon per questo prodotto di ultima generazione che ti stupirà con le sue caratteristiche.

Samsung Galaxy Watch: salute, sport e comunicazione a portata di polso

Samsung Galaxy Watch5 è uno smartwatch che ti aiuta a monitorare la tua salute e il tuo benessere in modo semplice e intuitivo. Grazie al sensore Samsung BioActive 3 in 1, puoi misurare la tua frequenza cardiaca, il tuo elettrocardiogramma e la tua composizione corporea, ovvero la percentuale di massa grassa e muscolare. Inoltre, puoi monitorare il tuo sonno con la nuova tecnologia di tracking del sonno avanzata, che ti fornisce feedback personalizzati per migliorare la qualità del tuo riposo.

Parliamo dunque di un dispositivo che ti accompagna nelle tue attività quotidiane e sportive. Supporta oltre 90 esercizi tracciabili dal tuo orologio e ha una batteria da 13% più grande rispetto ai suoi predecessori, con una ricarica rapida che ti permette di passare dallo 0% al 45% in soli 30 minuti. Inoltre, è resistente all’acqua e ha un display in cristallo di zaffiro, 1,6 volte più resistente ai graffi.

E se ami l’unicità non preoccuparti perché questo smartwatch si adatta al tuo stile. Puoi personalizzare il quadrante scegliendo tra i classici o i nuovi design e puoi cambiare il cinturino tra una vasta gamma di colori e materiali.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: Samsung Galaxy Watch5 da 44mm è disponibile su Amazon a soli 215 euro invece di 329. Un risparmio di oltre 100 euro per uno smartwatch che ti darà tutto quello che ti serve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.