Samsung Galaxy Watch5: top class a prezzo da bancarella (-100€)

Grazie a MediaWorld, oggi acquisti il Samsung Galaxy Watch5 44mm a soli 229 euro, invece di 329 euro. Questo orologio top class lo ottieni a un prezzo da bancarella con questa super offerta. Tra l’altro, inclusa nel prezzo, hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua. Altrimenti, puoi sempre scegliere il ritiro gratuito presso il negozio MediaWorld più vicino a te.

A conferma che questo smartwatch è un prodotto top di gamma c’è la cassa da 44mm realizzata in alluminio. Inoltre, il vetro è in cristallo di zaffiro. Questi due elementi lasciano già comprendere la qualità con cui è stato realizzato per resistere a urti, graffi e condizioni estreme. A ciò si aggiungono anche 16GB di ROM a disposizione per installare qualsiasi app o funzionalità specifica.

Samsung Galaxy Watch5: l’eccellenza oggi è per tutti

Il Samsung Galaxy Watch5 44mm è un orologio di alta gamma che si presenta estremamente economico grazie all’offerta di MediaWorld. I suoi sensori HR sono in grado di monitorare non solo funzioni vitali come frequenza cardiaca, sonno e livello di stress, ma anche composizione corporea e pressione arteriosa. Inoltre, senza dover utilizzare altri strumenti, effettua un elettrocardiogramma dove e quando vuoi dal tuo polso.

Il Galaxy Watch5 migliora le tue abitudini di vita. Ad esempio, pianifica l’ora di andare a dormire, così da garantirti un giusto riposo. I sensori, nel frattempo, analizzano le fasi di sonno e rilevano il russamento. La batteria dura molto più a lungo con in circa 30 minuti di ricarica passa da 0% a 45%. Sbrigati ad acquistarlo su MediaWorld a soli 229 euro, invece di 329 euro.

