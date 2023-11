Samsung Galaxy Watch5 SPROFONDA del 23% su Amazon: occasione d'ORO

Inizio di giornata sfavillante in ambito wearable con questa grandiosa offerta di Amazon sull’ottimo Samsung Galaxy Watch5, etichettato in tutto il mondo come uno tra i migliori device in questa particolare categoria di prodotti. Complice uno sconto istantaneo del 23%, infatti, il fitness tracker a marchio Samsung può essere tuo spendendo la cifra di appena 254€.

Bellissimo, di design e realizzato con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un look & feel premium sotto tutti i punti di vista, il device del colosso sudcoreano è pronto a soddisfare tutte le tue personali esigenze senza mai un passo falso.

L’ottimo Samsung Galaxy Watch5 è in caduta libera su Amazon: occasione da non perdere

Samsung Galaxy Watch5 monta un eccellente pannello touch a colori abbracciato da una cassa in alluminio, il top per quanto riguarda leggerezza e resistenza. Alimentato da una batteria di lunghissima durata che ti accompagna per tutto il giorno senza fatica, lo smartwatch monta uno tra i migliori sensori HR del mercato: registra costantemente la frequenza cardiaca, la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e anche l’ECG (elettrocardiogramma).

Inoltre, proprio come i fitness tracker più popolari del mercato, Samsung Galaxy Watch5 supporta tantissime attività fisiche (all’aperto e al chiuso) con tanto di consigli e informazioni dettagliate per migliorare la tua forma fisica.

Con uno sconto immediato del 23% su Amazon è chiaro a tutti che il wearable Samsung è un vero affare sotto tutti i punti di vista; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno con la consegna rapida garantita con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.