Samsung Galaxy Watch5: solo 219€ su MediaWorld, con consegna Gratis

Prezzo bomba su MediaWorld per il famigerato Samsung Galaxy Watch5 che sta andando letteralmente a ruba. Questo smartwatch top di gamma è molto apprezzato perché dietro le sue linee semplici, ma eleganti e al contempo sportive, si nasconde una tecnologia pazzesca. Acquistalo ora a soli 219,99 euro, invece di 299 euro.

Il vantaggio di ordinarlo su MediaWorld non sta solo nel prezzo. Infatti hai anche la consegna gratuita o il ritiro gratuito in negozio. Inoltre, puoi aggiungere in carrello una serie di protezioni disponibili a prezzi speciali da non perdere come: Protection 1 anno per guasto, Protection 1 anno per danno e 1 anno per furto e Protection 2 anni per danno e 2 anni per furto.

Samsung Galaxy Watch5: tutta la tecnologia al tuo polso

Indossa la migliore tecnologia al tuo polso con il Samsung Galaxy Watch5. Rispetto al modello precedente la batteria dura molto di più. È migliorato anche il sistema GPS e il tracciamento dei percorsi. Inoltre, i sensori HR sono ancora più spettacolari. Come tanti altri modelli anche questo misura frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue e qualità del sonno.

Tuttavia, in più monitora anche il livello di stress, aiutandoti a trovare momenti di relax importantissimi per la tua salute sia fisica che mentale, e la composizione corporea, per aiutarti a comprendere meglio se ti stai allenando troppo o troppo poco. In aggiunta potrai anche effettuare un elettrocardiogramma in meno di un minuto e mandarlo al tuo medico con un tap.

Aggiungici anche la misurazione della pressione arteriosa e il gioco è fatto. Insomma, Con il Samsung Galaxy Watch5 hai uno smartwatch top di gamma davvero completo. Impermeabile all’acqua lo porti anche al mare durante le tue sessioni di nuoto libero. Approfitta ora di questa super offerta MediaWorld. Acquistalo a soli 219,99 euro, anziché 299 euro. La consegna è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.