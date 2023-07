Samsung Galaxy Watch5: SCONTO di 115€ da Monclick

Scegli il risparmio con Monclick. Grazie ai Saldi d’Estate oggi acquisti il Samsung Galaxy Watch5 a soli 214,90 euro, invece di 329 euro. In pratica stai risparmiando esattamente 115 euro dal prezzo di listino. Un’ottima offerta che rende ancora più appetibile uno dei migliori smartphone in commercio. Un vero top di gamma per salute, benessere e forma fisica.

Indossalo al tuo polso e tieni monitorate le condizioni di salute del tuo corpo. I suoi sensori sono in grado di misurare non solo frequenza cardiaca e ossigenazione del sangue, ma anche pressione arteriosa e composizione corporea. Inoltre, senza dover integrare alcuno strumento, ma direttamente dal tuo polso, puoi effettuare un vero e proprio elettrocardiogramma in meno di un minuto.

Samsung Galaxy Watch5: tutto sotto controllo dal tuo polso

Con il Samsung Galaxy Watch5 44mm hai tutto sotto controllo. Tieni monitorata la tua salute, ma anche la tua forma fisica. Infatti, i sensori sono a disposizione anche per analizzare il tuo allenamento e fornirti informazioni indispensabili a raggiungere nuovi obiettivi. Inoltre, hai sempre sotto controllo la qualità del tuo sonno, incluse le fasi di russamento, per capire se ti riposi bene durante la notte.

Tieni sotto osservazione anche il livello di stress e agisci quando è elevato. Basta solo attivare una sessione per la respirazione dal tuo polso e seguire le indicazioni dal display. In pochissimi secondi torni in uno stato di serenità mentale, importante per affrontare tutte le situazioni della giornata tra scuola, lavoro e famiglia.

