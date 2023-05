Samsung Galaxy Watch5: qualità premium ad un prezzo speciale

Se stai cercando un orologio fitness di alta qualità, il Samsung Galaxy Watch5 è ciò che fa per te. E se sei in cerca di un affare, Amazon sta offrendo una riduzione del 33% sul suo prezzo di listino. In questo modo puoi acquistare quello che è lo smartwatch Android più richiesto sul mercato, ad un prezzo ridicolo di soli 199,00 euro. Inoltre, lo puoi pagarlo in comode rate a tasso zero, per farlo basta selezionare il servizio di finanziamento Cofidis come metodo di pagamento.

Samsung Galaxy Watch5: con questo prezzo sta andando letteralmente a ruba

Uno dei principali punti di forza del Samsung Galaxy Watch5 è il suo avanzato sistema di tracking del sonno. Con la nuova tecnologia di pianificazione del sonno, l’orologio monitora le tue abitudini di sonno e fornisce feedback personalizzati per aiutarti a migliorare la qualità del tuo riposo notturno. Inoltre, il Watch5 rileva il russamento e traccia le fasi del sonno, in modo da poter avere una migliore comprensione del tuo riposo notturno.

Il Samsung Galaxy Watch5 non è solo un orologio fitness, ma anche un potente strumento di monitoraggio della salute. Grazie al sensore Samsung BioActive 3 in 1, l’orologio controlla tre sensori di salute: il sensore di analisi dell’impedenza bioelettrica, il sensore cardiaco elettrico (ECG) e il sensore di frequenza cardiaca ottica. Questi sensori ti consentono di monitorare il tuo battito cardiaco e di tenere traccia della tua percentuale di massa grassa, del peso dei muscoli scheletrici e dei tuoi progressi.

La batteria del Samsung Galaxy Watch5 è un’altra caratteristica che lo distingue dalla concorrenza. Grazie alla sua batteria più grande e alla ricarica veloce, l’orologio fitness impiega solo circa 30 minuti per passare dallo 0% al 45% di carica. In questo modo, sei sempre pronto a ripartire in un attimo.

Il Samsung Galaxy Watch5 è anche un smartwatch resistente. Con il suo display frontale più rigido realizzato in cristallo di zaffiro, l’orologio è 1,6 volte più resistente ai graffi rispetto ai suoi predecessori. Inoltre, è resistente all’acqua, il che significa che puoi indossarlo mentre ti alleni sotto la pioggia o mentre fai il bagno. Infine, se sei un amante della personalizzazione, questo dispositivo ti consente di trovare il tuo stile. Puoi scegliere tra una gamma di nuove fasce e stili per creare il tuo look unico.

In conclusione, il Samsung Galaxy Watch5 è un orologio fitness di alta qualità, che offre una serie di funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e del sonno. Inoltre, la sua batteria a ricarica veloce e la sua resistenza all’acqua lo rendono un orologio perfetto per gli appassionati di fitness che desiderano un prodotto affidabile e resistente. Con lo sconto FOLLE del 33% disponibile su Amazon, ora è un ottimo momento per acquistarlo ad un prezzo stracciato di soli 199,00 euro. Mi raccomando, non lasciarti sfuggire questa occasione, le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.