Samsung Galaxy Watch5 Pro scocca titanio: prezzo in caduta libera

Il Samsung Galaxy Watch5 Pro è in super offerta su Unieuro. Afferra al volo l’affare a soli 345 euro, invece di 499,99 euro. Datato di una super memoria da 16GB e di una batteria a lunga durata, è l’ideale per chi ama l’avventura e lo sport all’aria aperta. La scocca in titanio lo rende particolarmente resistente a qualsiasi utilizzo e il vetro in cristallo di zaffiro contro ogni graffio.

Pagalo in comode rate a tasso zero con PayPal o Klarna. Selezionando uno di questi due metodi di pagamento puoi decidere di dividere l’importo in 3 parti da soli 115 euro l’una, senza interessi. Inoltre, con Unieuro hai la consegna gratuita o il ritiro gratuito al negozio più vicino a te. Cosa stai aspettando? Sbrigati prima che anche gli ultimi pezzi finiscano in sold out.

Samsung Galaxy Watch5 Pro: un vero top di gamma spettacolare

Con Unieuro il risparmio è assicurato. Corri sul suo store online e aggiungi al carrello il Samsung Galaxy Watch5 Pro con soli 345 euro. Uno sconto del 30% ti sta aspettando per far tuo questo top di gamma eccezionale. Dotato di speciali sensori, l’orologio in questione misura frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, pressione arteriosa, composizione corporea, livello di stress e sonno.

Inoltre, la sua particolare tecnologia ti permette di effettuare un elettrocardiogramma ogni volta che vuoi e in pochissimi minuti. Monitorerai qualsiasi sport per verificare il tuo allenamento e per raggiungere nuovi obiettivi. Impermeabile all’acqua e alla polvere è un vero e proprio compagno di avventure, anche le più estreme. Acquistalo subito da soli 115 euro al mese a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.