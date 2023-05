Samsung Galaxy Watch5 Pro: acquistalo a un PREZZO SBRICIOLATO

Approfitta subito di una super offerta disponibile in questo momento su MediaWorld grazie al nuovo volantino Sempre con Tech. Non perdere altro tempo e acquista il Samsung Galaxy Watch5 Pro a soli 341,99 euro, invece di 499,99 euro. Grazie a questa promozione ti aggiudichi uno dei migliori smartwatch top di gamma indistruttibile e ricco di funzionalità. Se non ci credi dai un’occhiata a tutto quello che ha da offrirti per salute, allenamento e forma fisica.

Prima però devi sapere che con MediaWorld Sempre con Tech puoi anche decidere di pagare in comode rate a Tasso Zero. Scegli il finanziamento che ti conviene! Acquisti subito e paghi un po’ alla volta senza interessi. Inoltre, hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua o il ritiro gratuito al pronto presso il negozio più vicino a te. Cosa stai aspettando? Tuffati in questo mare di vantaggi fatti apposta per coccolarti.

Samsung Galaxy Watch5 Pro: salute, sport e outdoor

Il Samsung Galaxy Watch5 Pro 45mm è lo smartwatch ideale per chi non vuole rinunciare proprio a nulla. La cassa in titanio è ultra resistente, in grado di sopportare anche gli urti più forti. Il display con cristallo di zaffiro è resistente ai graffi. Dotato di potenti sensori HR mantiene il controllo sulla situazione sia durante l’allentamento che la vita quotidiana. Ogni parametro della tua salute è controllato e misurato in base all’attività che stai svolgendo.

Frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, pressione arteriosa e composizione corporea sono solo alcuni dei parametri che puoi verificare autonomamente indossando questo dispositivo. Pensa, puoi anche effettuare un elettrocardiogramma. Perciò non perdere altro tempo. Acquista il tuo nuovo Galaxy Watch5 Pro a soli 341,99 euro, invece di 499,99 euro. Grazie a MediaWorld hai consegna gratuita e pagamento Tasso Zero con finanziamento senza interessi.

